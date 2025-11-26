Dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton olma özelliğiyle koşuculara sıra dışı bir deneyim sunan İstanbul Maratonu'nda bu yıl 67 sivil toplum kuruluşu için 166 milyon lirayı aşan bağış toplanarak tarihi bir rekora imza atıldı.

Spor İstanbul tarafından organize edilen ve 2 Kasım'da başarıyla tamamlanan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, bu yıl da bağış rekoruna sahne oldu. Maratonda 67 sivil toplum kuruluşu (STK), toplam 166 milyon 119 bin lira bağış topladı. Geçen yıl 98 milyon lira bağış toplanan İstanbul Maratonu'nda böylece yüzde 69 oranında bir artış sağlandı.

İstanbul Maratonu için İyilik Peşinde Koş - Adım Adım Platformu'nda toplam 10 bin 834 kampanya açıldı ve 95 bin 536 bağış adedine ulaşıldı. Toplanan bağış, eğitimden sağlığa, arama-kurtarmadan doğaya, çocuklardan yaşlılara, sokak hayvanlarından doğal yaşamdaki hayvanlara kadar yüz binlerce canlının hayatına dokunacak.

Avrupa'daki en büyük bağış miktarına açık ara Londra Maratonu ulaşıyor. Bu yıl toplam 99 milyon Euro bağış toplanan Londra'yı 6 milyon Euro ile Berlin Maratonu izledi. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ise 3 milyon 386 bin Euro'ya tekabül eden bağış miktarıyla üçüncü sırada yer aldı.