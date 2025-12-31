Yeni yılı şehir dışında değil, İstanbul’un merkezlerinde karşılamak isteyen vatandaşlar ve kenti ziyaret eden turistlerin ulaşımda sorun yaşamaması için metro seferlerinde kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Yetkililer, yoğunluğun beklendiği ana arterlerde seferlerin kesintisiz süreceğini açıkladı.

METRO HATLARI 7/24 HİZMET VERECEK

Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece aşağıdaki metro hatlarında seferler sabaha kadar aralıksız devam edecek:

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı – Kirazlı

M2 Yenikapı – Hacıosman

M3 Bakırköy – Kayaşehir

M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar – Samandıra

M6 Levent – Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü

M7 Yıldız – Mahmutbey

M8 Bostancı – Parseller

M9 Ataköy – Olimpiyat

TRAMVAY VE FÜNİKÜLER SEFERLERİ UZATILDI

Yılbaşı gecesi tramvay ve füniküler hatlarında da ek düzenlemeye gidildi. Buna göre seferler saat 02.00’ye kadar uzatıldı:

T1 Kabataş – Bağcılar

(İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, 22.00’den sonra Kabataş–Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak.)

T3 Kadıköy – Moda

T4 Topkapı – Mescidi Selam

T5 Eminönü – Alibeyköy

F1 Taksim – Kabataş

F4 Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü – Aşiyan

Yetkililer, yılbaşı gecesi toplu taşımayı kullanacak vatandaşların güncel sefer bilgilerini Metro İstanbul’un resmi kanallarından takip etmeleri çağrısında bulundu.