Yeni yılı şehir dışında değil, İstanbul’un merkezlerinde karşılamak isteyen vatandaşlar ve kenti ziyaret eden turistlerin ulaşımda sorun yaşamaması için metro seferlerinde kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Yetkililer, yoğunluğun beklendiği ana arterlerde seferlerin kesintisiz süreceğini açıkladı.
METRO HATLARI 7/24 HİZMET VERECEK
Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece aşağıdaki metro hatlarında seferler sabaha kadar aralıksız devam edecek:
M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı – Kirazlı
M2 Yenikapı – Hacıosman
M3 Bakırköy – Kayaşehir
M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar – Samandıra
M6 Levent – Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü
M7 Yıldız – Mahmutbey
M8 Bostancı – Parseller
M9 Ataköy – Olimpiyat
TRAMVAY VE FÜNİKÜLER SEFERLERİ UZATILDI
Yılbaşı gecesi tramvay ve füniküler hatlarında da ek düzenlemeye gidildi. Buna göre seferler saat 02.00’ye kadar uzatıldı:
T1 Kabataş – Bağcılar
(İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, 22.00’den sonra Kabataş–Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak.)
T3 Kadıköy – Moda
T4 Topkapı – Mescidi Selam
T5 Eminönü – Alibeyköy
F1 Taksim – Kabataş
F4 Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü – Aşiyan
Yetkililer, yılbaşı gecesi toplu taşımayı kullanacak vatandaşların güncel sefer bilgilerini Metro İstanbul’un resmi kanallarından takip etmeleri çağrısında bulundu.