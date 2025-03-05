CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partisinden istifa edip etmeyeceğine yönelik iddialara yanıt verdi. SÖZCÜ TV'de Para Politika programına konuşan Salıcı, kendisiyle beraber hareket edecek 17 vekilin olup olmadığı sorusunu da yanıtladı.

"FİKİR AYRILIKLARI OLSA DA BEN CHP'LİYİM"

Salıcı, Özlem Gürses'in istifa iddiaları ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben CHP'liyim. Partimizde farklı fikirler olur, anlaşmazlıklar olabilir. Ben CHP'liyim ama. Birbirimizi partinin geleceği için eleştiririz ama bu partiden ayrılmakla sonuçlanmaz. Biz CHP'de misafir değiliz biz bu partinin asli unsurlarıyız. Biz yine konuşuruz anlaşırız anlaşamasak da anlaşamayız. Kalın bir şekilde bu konunun altını çizmiş olayım "