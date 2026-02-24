Türkiye'de "okullarda ramazan" ve "laiklik bildirisi" tartışmaları sürerken radikal İslamcı Tevhid ve Sünnet cemaatinin yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İstanbul'da bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere okul bahçesinde cemaatin yemininin okutulduğu ortaya çıktı.

Görüntüler, elebaşılığını "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un yaptığı cemaatin sosyal medya hesabından "Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir" ifadeleriyle paylaşıldı.

IŞİD YÖNETİCİLİĞİNDEN CEZA ALMIŞTI

IŞİD yöneticiliğinden yargılanmış bir isim olarak bilinen Bayancuk, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında üç ayrı dosyanın birleştirilmesiyle yargılanan Bayancuk hakkında tahliye kararı verilmişti.

Son olarak geçen yıl İzmir’de üç polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Bayancuk, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.