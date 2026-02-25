Esenyurt'a bağlı Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidanstan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Olay yerine sevk edilen ekipler, rezidansın 5'inci katındaki koridorda iki kişinin yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, silahla vurulduğu tespit edilen iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede söz konusu kişilerin M.E.K. ve F.K. olduğu tespit edildi; cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

İKİSİNİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Hayatını kaybeden iki kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.