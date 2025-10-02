Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.

Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

İLETİŞİMDE VE ULAŞIMDA KRİZ

İstanbul'da yaşanan çok sayıda vatandaş mobil operatörlere erişmekte güçlük yaşıyor. İletişimde güçlük sürerken ulaşımda da kriz büyüdü. İş çıkış saati henüz yaklaşmamışken İstanbul'un trafik yoğunluğu yüzde 60 ı geçti.