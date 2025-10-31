İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı belirlendi. Ayrıca, 3,7 milyon kullanıcıya ait bilgilerin “Darkweb” ortamında satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Savcılığın tespitlerine göre, aynı uygulamanın alt modülü olan “İBB Hanem” üzerinden de yaklaşık 11 milyon vatandaşa ait sandık bilgileri işlendi ve bu veriler dışarıya aktarıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde adı geçen ve veri sızıntısında rolü bulunduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İsmet Korkmaz, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İletişim Koordinasyon Merkezi çalışanı Yusuf Utku Şahin, Baran Gönül ve yine Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı personeli Sezgin Paydaş yer aldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden Korkmaz, Yılmaz, Şahin ve Gönül, “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma” ve “suç örgütüne üye olma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Sezgin Paydaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.