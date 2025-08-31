Olay, dün gece 23.00 civarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürürken saldırıya uğrayan Nesimi Acar’a silahla ateş açıldı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Acar’a ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Karnından ve bacağından iki kurşunla vurulduğu belirlenen Acar, kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, biri dolu, ikisi boş üç mermi kovanı buldu. Polis, faillerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor. Acar’ın daha önce de ayağından silahla vurulduğu öğrenildi.

'ÇETE İŞİ DEDİLER'

Acar’ın dayısı Ali Doğanay, “20 yaşındaki yeğenimi, 14 yaşında bir genç bakkalın önünde vurdu. Acilen faillerin bulunmasını istiyoruz. Olay bakkalın önünde oldu, kamera kayıtları poliste. ‘Çete işi’ dediler. Daha önce de kalçasından vurulmuştu. Aynı çete bu sefer işini tamamen bitirdi. Dün gece bakkalın önünde göğsüne ve bacağına ateş ettiler. Ablası olay yerindeydi. Ambulansın yarım saat sonra geldiğini öğrendim” dedi.

Nesimi Acar’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından alındı. Cenazenin, bugün öğle namazını takiben Pınar Camii’nden kaldırılıp Ayazağa Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.