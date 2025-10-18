İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro

Festivali, 20 Ekim'de perdelerini açıyor.

Mehmet Birkiye küratörlüğünde gerçekleştirilecek 29. İstanbul Tiyatro Festivali'n açılışı, yıldız koreograf Marcos Morau imzalı Katedral ile yapılacak. Ardından, Fransız-Katalan topluluk Baro d'evel'in dans, sirk ve tiyatroyu harmanlayan Biz Kimiz? gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Festivalin ilk haftasında ayrıca, İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank'ın katkılarıyla hayata geçirilen, Perulu Teatro La Plaza'nın sahnelediği, Down sendromlu sekiz oyuncunun rol aldığı Hamlet, İKSV'nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik çalışmalarının ilk adımlarından biri olarak izleyiciyle buluşacak.