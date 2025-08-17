İstanbul'da trafikte yaşanan bir olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kucağındaki kadınla araç sürdüğü görüldü.

O anlar, cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken; O anları kayda alan bir vatandaş, "Arabayı iki kişi kullanıyor, sevişiyorlar arabada, terbiyesizler" ifadelerini kullandı.

Olayın ne zaman ve hangi ilçede yaşandığı henüz netleşmezken görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar durumu normal karşılarken, bazı kullanıcılar ise trafikte risk yarattığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Asayiş Berkamal isimli hesaptan paylaşılan görüntülerin ardından sürücüye ve araçtaki kadına herhangi bir cezai işlem uygulanıp uygulanmadığı henüz bilinmiyor.