Şile Otoyolu'nun Üsküdar istikametinde sol şeritte seyir halinde olan bir servis minibüsü şoförü ile otomobilin kadın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, önünde seyrettiği minibüse tepki göstermek amacıyla yolun boş olmasına rağmen uzun süre kasten yavaşlayarak trafiği tehlikeye düşürdü.
HAKARET EDİP TEKME VE YUMRUK ATTI
Bir süre sonra aracını tamamen durduran kadın sürücü hışımla aşağı indi. Yanında bulunan diğer kadın yolcunun kendisini engelleme çabalarına aldırış etmeyen sürücü, minibüs şoförüne ağır küfür ve hakaretlerde bulundu. Öfkesine hakim olamayan kadın, hakaretlerin ardından servis minibüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı.