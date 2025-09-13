Üsküdar’da bir otomobil sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bunun üzerine başlayan kavga kısa sürede küfürleşmeye dönüştü.

BİBER GAZI SIKTI

Trafik ışıklarına kadar süren tartışmada, otomobil sürücüsü elindeki biber gazını, diğer araçta yolcu koltuğunda oturan kadına sıktı. Biber gazına maruz kalan kadının yaklaşık 3 saat görme kaybı yaşadığı belirtildi. Hastaneden sağlık raporu alan kadın ile yanındaki sürücü, saldırgan sürücüden şikâyetçi oldu.

ÇOCUĞU DA ARABADAYDI

Olay sırasında saldırgan sürücünün aracının arka koltuğunda çocuğunun da bulunduğu iddia edildi. Kadın, kısa süre önce boyun ameliyatı geçirdiğini ve başında korse olmasına rağmen saldırıya uğradığını söyledi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.