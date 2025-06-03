Olay, 25 Mayıs’ta Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi’nde meydana geldi. Motokurye İsmail M. ile kadın sürücü N.S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine İsmail M., seyir halindeki N.S.’nin otomobilinin aynasını kırdı ve camını yumrukladı.
N.S.’nin şikayeti üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletin plakasından yola çıkarak şüpheli İsmail M.’yi kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından motokurye, adliyeye sevk edildi.
Olay anı, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, motokuryenin seyir halindeki otomobilin aynasını kırdığı ve camına yumruk attığı net bir şekilde görülüyor.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.