İstanbul D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde 25 Eylül Perşembe günü saat 11.30 civarında D-100 Karayolu, avukat Zühre Dilşat L. (28) ile motosiklet sürücüsü H.A. (28) arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

İddiaya göre, motosikletli sürücü aracın camına vurunca kadın avukat cep telefonuyla olayı kaydetmeye başladı. Bunun üzerine motosikletli de kayıt almaya başladı.

'CAMI İNDİR, BİR ŞEY DİYECEĞİM'

Tartışma sırasında motosikletli, “Camı indir, bir şey diyeceğim” diyerek tehditte bulundu. Ardından kadına, “Gel karakola gidelim” dedi, sosyal medyada paylaşmakla tehdit etti.

PLAKASINI SÖKÜP KAÇTI

Tartışmanın ardından motosiklet sürücüsünün plakasını sökerek olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Bir motokuryenin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Olayın ardından avukat Zühre Dilşat L., elindeki görüntülerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.