İstanbul'un Ümraniye ilçesinde emniyet şeridini kullanan bir şahıs, kendisine yol vermeyen ve normal şeritte ilerleyen diğer sürücüye küfür etti.

Olayda, emniyet şeridinde ilerleyen sürücünün yanındaki kadın, kendisini engelleyen sürücüye "Senin bir gün kafana sıkarlar, herkese gider yapma, trafikte maganda çok aslanım" diye tehdit etti.

Emniyet şeridini kullanan arabanın sürücüsü küfre ve tehdide devam ederken arabadaki küçük kız çocuğu da dikkat çekti.

Videonun sonunda ise araçtaki kadın kendisini çeken sürücüye el salladı.

O anlar, şeridinde ilerleyen araç sahibi tarafından anbean kaydedildi.