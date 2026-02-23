Son dönemde artan otobüs kazalarının önüne geçmek isteyen İBB, radikal bir güvenlik hamlesine imza attı. Şehir içi toplu ulaşımın can damarı olan otobüslerde, hızlı araç kullanımından kaynaklı riskleri minimize etmek için hız sınırlayıcı sistemler devreye alındı. Yeni düzenlemeye göre, otoyol hatları da dahil olmak üzere hiçbir otobüs 70 km/s hızın üzerine çıkamayacak.

DİJİTAL TAKİP VE OTOMATİK RAPORLAMA SİSTEMİ

NTV'de yer alan habere göre, uygulama sadece kağıt üzerinde kalmayacak; tüm araçların hız verileri kurulan yeni bir sistemle dijital ortamda saniye saniye izlenecek. Belirlenen 70 kilometrelik limit aşıldığı anda, sistem ilgili şoför adına otomatik olarak "hız ihlal raporu" oluşturacak. Bu raporlar birimler tarafından incelenerek gerekli idari işlemler anında başlatılacak.

"2 DAKİKA İÇİN CANINIZI RİSKE ATMAYIN"

Yapılan teknik analizler, hız sınırındaki bu düşüşün varış sürelerine etkisinin sanılanın aksine çok düşük olduğunu ortaya koydu. Yapılan hesaplamaya göre:

10 kilometrelik bir yolu 100 km/s hızla giden bir araç menzile 6 dakikada ulaşıyor.

Aynı yolu yeni sınır olan 70 km/s hızla giden araç ise 8 dakika 34 saniyede tamamlıyor.

Aradaki 2 dakika 34 saniyelik farkın, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya değmeyeceği vurgulanırken; hız sınırının 100’den 70’e çekilmesinin kaza riskini ve şiddetini devasa oranda azalttığı belirtildi.

ŞEHİR İÇİNDE ETKİSİ AZ, OTOYOLLARDA HAYATİ

İstanbul'un yoğun trafiği ve duraklar arası mesafelerin kısalığı nedeniyle otobüsler zaten şehir içinde ortalama 30-40 km/s hızla seyrediyor. Ancak E-5 ve TEM gibi otoyollara çıkan hatlarda yüksek hızlar büyük tehlike yaratıyordu. Yeni karar, özellikle bu ana arterlerdeki kontrolsüz hızın önüne geçerek yolcu güvenliğini garanti altına almayı hedefliyor.

GÜVENLİK GEÇİKMEYE TERCİH EDİLDİ

Sosyal medyada "eve geç kalacağız" şeklinde yükselen eleştirilere karşı uzmanlar, trafik güvenliğinin her şeyden önce geldiğini hatırlatıyor. Yaklaşık 2,5 dakikalık bir zaman kaybının, telafisi mümkün olmayan kazaların yanında yersiz bir şikayet olduğu vurgulanıyor.