İstanbul’un Şişli ilçesinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde otomobilin trafikte hızlı şekilde ilerlediği, kadının dengesini korumakta zorlandığı ve çevredeki sürücülerin yaşananlara şaşkınlıkla baktığı dikkat çekti.

Video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı olayı “sorumsuzluk” ve “trafikte can güvenliğini hiçe saymak” şeklinde yorumlayarak eleştirdi.

Görüntülerle ilgili resmi bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmezken, uzmanlar bu tür hareketlerin hem araçtaki kişiler hem de trafikteki diğer sürücüler açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.