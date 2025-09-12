Megakentte yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Okul servislerinin de yola çıktığı akşam saatlerinde araçlar trafiği kilit duruma getirdi.

İstanbul'da haftanın son iş günü olan cuma trafiği ise erken başladı. Kentin bazı noktalarında sağanak geçişlerin etkili olmasıyla trafikte de yoğunluk yaşanmaya başladı.

YOĞUNLUK ARTTI, YÜZDE 75'İ AŞTI

Erken saatlerde başlayan yağmur, cuma trafiği ile birleşince iş çıkış saatinden önce yoğunluk artmaya başladı.

Saat 18.15 itibarıyla İBB Trafik Uygulaması'ndaki yoğunluk oranı yüzde 76 olarak gerçekleşirken Asya Yakası'nda yüzde 69, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80 oldu.