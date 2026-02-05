İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu saat 18.05 itibarıyla yüzde 90'a kadar ulaştı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar trafik yoğunluğu dikkat çekti; özellikle Yenibosna ve Avcılar arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Aynı şekilde Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de yoğunluk gözlemlendi. TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolu mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor. Saat 18.00 itibarıyla hem Avrupa Yakası hem Anadolu Yakası'nda da yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.