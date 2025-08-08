İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, B.Y. liderliğindeki suç örgütünün faaliyetlerini mercek altına aldı.
Örgüt üyelerinin, çalıntı araç ve motosiklet kullanarak “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama”, “Tehdit”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Motosiklet hırsızlığı” ve “Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma” gibi suçlara karıştığı belirlendi.
18 KİŞİ YAKALANDI
İstanbul merkezli operasyon, İzmir, Manisa ve Bitlis’te 37 adrese eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 19 fişek, 1 av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü hakkında soruşturma devam ederken, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.