İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan puslu hava, gece saatlerinde yoğun sise dönüştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kentin yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi sis bulutlarının altında kaldı. Boğaz hattındaki gökdelenler ve tarihi yapıların üst kısımları tamamen sisle kaplanırken, deniz ulaşımında ve karayolu trafiğinde yer yer görüş mesafesi azaldı. İstanbul'u örten bu tabaka, yurda kuzeyden giriş yapan soğuk hava kütlesinin yarattığı termal farktan kaynaklandı.
SİSİN SEBEBİ BELLİ OLDU
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’u etkisi altına alan sisin ana nedeni Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi oldu. Sabah saatlerinden itibaren kente giriş yapan sistemle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
Mevcut hava sisteminin İstanbul'da kar yağışına neden olması beklenmezken, önümüzdeki günlerde de rüzgarla birlikte etkili soğukların devam edeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.