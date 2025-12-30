Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Karadeniz ve kıyı Ege için şiddetli fırtına uyarısı yayımladı. Uyarıya göre rüzgarın hızı yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. İstanbul Valiliği de Marmara Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

ÖĞLE SAATLERİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın 31 Aralık sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü ifade edilerek, "Kuvvetli rüzgarın karada da etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DENİZ ULAŞIMINDA İPTALLER

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO, Marmara Denizi'nde beklenen şiddetli rüzgâr ve yüksek dalga nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İki işletme de yolculardan güncel sefer bilgilerini resmi internet sitelerinden takip etmelerini istedi.

KAR DURUYOR, ÇARŞAMBA DÖNÜYOR

Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı bugün ara veriyor olsa da uzmanlara göre bu kısa bir mola. Çarşamba sabahından itibaren, kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle iç kesimlerde kar yağışı yeniden etkili olacak. Ankara'da kar beklenirken, İstanbul'da yağışın yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.

SAĞANAK VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tahminlerine göre bugün;

- Marmara'nın güney ve doğusu,

- Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz,

- Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışların; Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu ve Mersin’in batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.