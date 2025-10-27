Prof. Dr. Üşümezsoy, Karadeniz'de meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 3.7'lik depremin ardından konuştu.

CNN TÜrk'e konuşan Üşümezsoy, "Belki de sismik yansıma bile olabilir. 3.7'lik bir deprem. Yaklaşık 500 metre çapında olan bir çember gibi bir alanın yırtılması" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK DEPREMİ OLUŞTURMAZ"

Depremin, Istranca Dağları'nın kuzeyindeki Sredna Gora çukur bölgesinin Karadeniz'e ulaştığı kesimde meydana geldiğini ifade eden Üşümezsoy, "Bölge tektonik olarak çok aktif olan bir bölge değil. O yüzden burada korktuğumuz büyük deprem oluşturmaz" şeklinde konuştu.

Üşümezsoy, bu sarsıntının Silivri açıklarında yaşanan 5.3'lük depremden çok farklı bir hatta olduğunu da sözlerine ekledi.

"KARADENİZ RAHAT BİR BÖLGE"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Türkiye'nin en rahat bölgesi Karadeniz mi?" sorusuna yanıt verdi. Karadeniz'in "rahat bir bölge" olduğunu teyit eden Üşümezsoy, şunları kaydetti:

"Karadeniz evet, rahat bir bölge. Karadeniz. Ama Karadeniz'in açılma dönemi, Karadeniz'in açılması, hatta işte petrol yataklarının oluşması, gazların oluşması Kafkasya'dan gelip, batıdan gelip giden bir dönem. O eski bir tektonik dönemdi. Paratetis deniyordu. O yavaşladı. Şimdi ise çok aktif değil. Ama gene söylüyorum, Karadeniz kıyılarında ters faylar olarak depremler oluyor."

Üşümezsoy, Karadeniz kıyısında 5 veya 5 buçuk büyüklüğünde depremlerin olabileceğini ancak bunların "literatürümüzde büyük depremler değil" ifadeleriyle 1-2 kilometrelik yırtılmalar olduğunu belirtti.

ASIL RİSKİ AÇIKLADI

Deprem uzmanı Üşümezsoy, Türkiye'de deprem riski açısından dikkat çektiği bölgelere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce Simav'a dikkat çektiğini ancak son verilerin "Simavlıları biraz rahatlatacak" nitelikte olduğunu belirten Üşümezsoy, oradaki depremlerin sıcak suların kaynamasıyla oluşan Akhisar benzeri "deprem fırtınaları" gibi göründüğünü söyledi.

Üşümezsoy, asıl aktif bölge olarak Ege'yi işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer taraftan büyük bölge olarak da Manisa'dan başlayıp Denizli'ye kadar giden bölge, Alaşehir, Buldan, orası Ege Bölgesi'ndeki aktif tektoniğin olduğu bölgelerdir. Hatta İncil'e, İncil'e de geçmiştir. Yuhanna İncil'inde burada yedi kutsal kilise depremle yıkılmış olan bölgelerdir İsa'dan sonra 17'de ve 60'ta ve bu İncil kayıtlarına da geçmiştir buradaki depremsellik."

"EDİRNE VE KIRKLARELİ GENE YEŞİL"

Üşümezsoy, "Edirne ve Kırklareli bölgelerinin risk haritasındaki rengi değişir mi?" yönündeki bir soru üzerine, bu bölgelerin "yaşlı bir Trakya havzası" olduğunu ve risk haritasında "gene yeşil" yani risksiz olduğunu belirtti.

Karadeniz'deki bu fayın Trakya'nın durumunu değiştirmeyeceğini vurgulayan Üşümezsoy, "Buralarda söylediği gibi Edirne tarihteki Saros Körfezi'nde olan depremlerden etkilenmiştir" dedi.

"ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK"

Son dönemde deprem sıklığının arttığı yönündeki yoruma karşılık Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bunun artan iletişim imkanları ve sismik ağların (AFAD, Kandilli, Avrupa Sismoloji Merkezi) gelişmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Artık küçük depremlerin de kaydedilebildiğini belirten Üşümezsoy, bu depremlerin Balkan kuşaklarıyla ilgili olduğunu ve Kuzey Anadolu Fayı ile bir ilgisi olmadığını söyledi. Üşümezsoy, Karadeniz'deki son sarsıntıyla ilgili olarak "Endişe edecek bir durum yok" diyerek sözlerini tamamladı.