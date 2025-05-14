Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MGM’nin detaylı tahminlerine göre, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya’nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bazı Batı Anadolu illerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

Megakent İstanbul'da da hafta sonunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da cuma gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak.