

İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen oyuncu Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşam tarzı çok konulmuştu.

"DÖRT ÇEŞİT YEMEĞE 200 LİRA ÖDÜYORUM"

Levendoğlu, "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Instagram hesabından sık sık bu yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan Sarp Levendoğlu, yeniden ekranlara dönmeye karar verdi. 'Arka Sokaklar' dizisinin kadrosuna dahil olan Levendoğlu, 'Bozo' lakaplı 'polis Barış Bozoğlu' karakterine hayat verecek.