Önceki gün menajerinin İstanbul Üsküdar'daki kahve dükkânının açılışına katılan şarkıcı Koray Avcı, "Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor" dedi.

Arada İstanbul'a geldiğini söyleyen Avcı, deniz yaşantısının zor olduğunu, uzun yol deneyimi yapmak için sık sık dümene geçtiğini belirtti.

Koray Avcı daha önce verdiği bir röportajda yeni hayatını şu sözlerle anlatmıştı:

"Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim, eğitim aldım. Bu yelkenli kendi halinde küçük bir ev gibi... Orada yaşıyorum. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım."



