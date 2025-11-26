

En son 'Veda Mektubu' dizisinde yer alan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile İstanbul'un kaosundan kaçmış, kendisine doğanın içinde bir ev yaptırmıştı.

İzmir'e yerleşen Yeşilçay, Instagram'daki son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu, ttraktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anları "Çalışıyoz gariii" notuyla yayımladı.

Doğal halleri ve enerjik tavrıyla dikkat çeken ünlü isim, şehir hayatından köye geçişin kendisine ne kadar iyi geldiğini gösterdi.

İSTANBUL'U NEDEN TERK ETTİĞİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Nurgül Yeşilçay geçen günlerde İstanbul'dan taşınma kararının sebebini "İstanbul'dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde size söyleyeceğim" diye açıklamıştı.

İlk olarak her dakika trafik olduğunu söyleyen ünlü isim, herkesin çok gergin ve kavga etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Yeşilçay, İstanbul'da yediği her şeyin çok lezzetsiz olduğunu da sözlerine eklemişti.