En son 'Veda Mektubu' dizisinde yer alan Nurgül Yeşilçay, İstanbul'un kaosundan kaçtı, kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı.

İzmir'e yerleşen Yeşilçay, evine büyük emek verdi, ustaların başından bir an olsun ayrılmadı.

Ünlü oyuncu inşaat süresince çektiği videoları da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Her bir detayın incelikle düşünüldüğü tek katlı evin tamamlanan ilk kısmı Nurgül Yeşilçay'ın vaktinin çoğunu geçirdiği mutfak bölümü oldu.

Büyük bir pencereden bahçeyi gören mutfakta, tezgah için siyah oturma alanı için ise ahşap renkler tercih edilmiş.

Evin mutfak ile iç içe olan salonu, devasa bir bahçeye açılıyor. Bahçenin bir bölümü yüzme havuzuna ayrılmış.

Isınmak için şöminenin tercih edildiği evde, duvarları geometrik desenli karolar süslüyor.

Evin dış cephesine asılan hasır aydınlatmalar ve pencere kenarlarını süsleyen mavi şeritler, Ege'nin izlerini taşıyor.