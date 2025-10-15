İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararına göre, Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato ve kesin mühlet talebi reddedildi.
BORCA BATIK OLDUĞUNDAN İFLAS KARARI VERİLDİ
Mahkeme, şirketin “borca batık durumda” olduğuna hükmederek, iflasına karar verdi. İflas tasfiyesi, şirketin mal varlığı dikkate alınarak basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Kararın Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesine de hükmedildi.
EKONOMİK KRİZİN GÖLGESİNDE BİR DEVRİN SONU
58 yıldır Beyoğlu’nun kalbinde yer alan Tarihi Şahin Lokantası, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez adreslerinden biriydi. Lezzetleriyle yerli-yabancı müdavimlerin uğrak noktası olan mekân, artan maliyetler, yüksek kira bedelleri ve düşen müşteri trafiği nedeniyle zor günler geçiriyordu.
Küresel ekonomik krizin Türkiye’deki yansımaları, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkilerken, Tarihi Şahin Lokantası’nın iflası bu tablonun en çarpıcı örneklerinden biri oldu.