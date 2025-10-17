Tarihi köşkleri ve çam ormanlarıyla tüm adaların merkezi olan Büyükada…

Tarihsel kimliğiyle Heybeliada; Sait Faik hikayelerine konu olan Burgazada…

Sert kayalık yapısıyla Kınalıada; sürgünler ve mahkemelerle anılan Yassıada…

2021 yılında doğal koruma alanı ilan edilen Neandros (Tavşan Adası)…

GERİ DÖNÜŞÜ YOK!

Yalnız ve ıssız Sivriada; gizemleriyle Sedef Adası ve adaların en küçüğü Kaşık Adası…

Marmara Denizi’nin ortasında sıralanan, İstanbul’un bu dokuz adası, yalnızca eşsiz kara ekosistemleriyle değil, aynı zamanda zengin sualtı yaşamıyla da kentin en değerli doğal mirasımız arasında yer alıyor…

Marmara Denizi’nin su altı florası ve faunası, hem doğanın dengesine hem de İstanbul’un sürdürülebilir geleceğine katkı sunuyor.

Ancak son yıllarda Marmara Denizi kıyılarında artan deniz kirliliği, plansız yapılaşma, bilinçsiz avcılık, atık yönetimindeki eksiklikler ve iklim krizinin etkileri, Adalar çevresindeki bu gizemli dünyaya ciddi biçimde zarar veriyor.

Müsilaj felaketi ve deniz dibinde yıllarca çözünmeden canlıları tuzağa düşüren “hayalet ağlar” Adalar’ın su altı ekosistemini geri dönüşsüz bir sona sürüklüyor.

Çarpıcı bir sergi

Su altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) farkındalık projesi kapsamında hayata geçirdiği “Dokuz Ada: İstanbul’un Dokuz Canı” sergisiyle müsilaja ve hayalet ağlara dikkat çekmeyi amaçlıyor. “İstanbul’un Adaları, yalnızca bize değil, gelecek nesillere de ait” mesajını veriyor…

SUFOD’dan acil çağrı

Sergi, SUFOD’un 60’a yakın üyesi geçtiğimiz yaz yaptıkları dalışlarda çektiği fotoğraf ve videolardan oluşuyor… Hepsi, Adalar’ın büyüleyici su altı yaşamını gözler önüne sererken aynı zamanda müsilaj ve hayalet ağların yarattığı tehlikeyi de tüm çıplaklığıyla da belgeliyor. Adalar’ın sadece karada değil, deniz altında da korunması gerektiğinin altını çizerken, tüm yurttaşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve yetkililere, bu konuda acil ve kararlı adımlar atma çağrısında bulunuyor.

Nisan’a kadar açık

İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, 19 Nisan 2026 tarihine kadar pazartesi günleri hariç her gün 09.00–18.00 saatleri arasında Taş Mektep’te ücretsiz olarak ziyarete açık.