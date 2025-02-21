Son yıllarda konut fiyatlarında bir miktar gerileme yaşansa da İstanbul, arsa fiyatlarında adeta fark atmış durumda. 2024 yılı itibarıyla İstanbul'daki arsa fiyatlarının artışı, Türkiye genelinin çok üzerinde.

Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul'daki ortalama arsa fiyatı yüzde 36 oranında bir artışla 18 bin 362 TL'ye yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE ARSA FİYATLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde arsa fiyatları ise yüzde 16,75 oranında bir artış göstererek metrekare başına 5 bin 807 TL seviyelerine çıktı. Ancak İstanbul’daki fiyat artışı çok daha belirgin oldu, bu da şehrin arsa piyasasının ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.

İSTANBUL'UN 6 İLÇESİNDE REKOR FİYATLAR

İstanbul’da 2024’ün başı itibarıyla en pahalı arsa metrekare fiyatları şunlar:

Beşiktaş – 160.015 ₺/m2

Beyoğlu – 111.219 ₺/m2

Bakırköy – 108.880 ₺/m2

Zeytinburnu – 104.788 ₺/m2

Bayrampaşa – 103.669 ₺/m2

Şişli – 102.419 ₺/m2

Kadıköy – 78.431 ₺/m2

Güngören – 69.128 ₺/m2

Kağıthane – 68.361 ₺/m2

Gaziosmanpaşa – 62.279 ₺/m2

İSTANBUL'UN ARSA PİYASASI HIZLA DEĞERLENİYOR

İstanbul’un arsa fiyatlarındaki bu olağanüstü artış, şehrin cazibesinin ve yatırımcıların ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Özellikle Beşiktaş gibi merkezi bölgelerde, arsa alım satımı yapmak artık büyük bir yatırım fırsatı haline gelmiş durumda. 2024 yılı itibarıyla İstanbul’un arsa piyasası, adeta altın değerinde.