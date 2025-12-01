Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, ülkede trafiğe kayıtlı araç sayısı bir yılda yüzde 7,5 artarak 30 milyon 883 bin 668’den 33 milyon 193 bin 636’ya çıktı. Başkent Ankara’da ise 2024’te 2 milyon 783 bin 571 olan taşıt sayısı, bu yılın ekim ayı itibarıyla 183 bin 989 artış göstererek 2 milyon 967 bin 560'a yükseldi.

Göç hareketliliğinin etkisiyle nüfusu artan Ankara’da da araç yoğunluğunu beraberinde getirdi. Vatandaşların günlük yaşamını güçlendiren ulaşım sorunu her geçen gün artmaya başladı.

ANKARA'DA ARTIŞ YAŞANDI

Ankara Kent Konseyi Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu Üyesi ve kent trafiği strateji uzmanı Ali İmran Erseven, Türkiye genelindeki yükselişin veri tablosunda açıkça görüldüğünü belirterek Ankara'nın ülke ortalamasının üzerinde artış gösterdiğini vurguladı.

Erseven, 2024’ten 2025’e Ankara’daki araç sayısının yüzde 6,6 arttığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu oran Türkiye ortalamasının üstünde. Yaklaşık 184 bin yeni araç trafikte. Deprem sonrası göç etkisi zaten vardı, bunun üzerine ek bir artış yaşandı. Yaptığımız ölçümlere göre bu araçlar ana arterlerde toplam 22 dakikalık ek trafik yoğunluğu oluşturuyor."

150 BİN CİVARINDA HAYALET ARAÇ VAR

Kentteki bir başka sorunun ise "hayalet araçlar" olduğunu belirten Erseven, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş plakalı araçların, ayrıca İstanbul plakalı kiralık araçların Ankara’da aktif şekilde kullanıldığını ancak kayıtlarının farklı illerde göründüğünü söyledi.

Erseven, yaklaşık 150 bin civarında hayalet aracın trafikte olduğunu belirterek, "Kayıtlarda başka şehirde görünen bu araçlar fiilen Ankara yollarını kullanıyor ve yoğunluğu artırıyor." dedi.