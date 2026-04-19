Nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen Türkiye genelinde bahar havası kalıcı olmadı. Özellikle Marmara Bölgesi’nde kısa süreli güneşli günler “yaz geliyor” beklentisi olurken, yeni tahminler soğuk havanın geri döneceğini ortaya koydu.

Sosyal medyada hava durumu paylaşımlarıyla bilinen “Hava Forum” hesabına göre, Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Hafta başında İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların 20 dereceye yaklaşması beklenirken, bu durum uzun sürmeyecek. 22 Nisan itibarıyla etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşeceği öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI

Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali de gündemde. Kartepe ve Uludağ gibi kayak merkezlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA SOĞUK HAVA İÇİN TARİH VERİLDİ

İstanbul’da en dikkat çeken uyarı ise 23 Nisan gecesi için yapıldı. Tahminlere göre megakentte hava sıcaklığı gece saatlerinde 3 dereceye kadar gerileyebilir.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.