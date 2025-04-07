Kadıköy'ün Merdivenaltı mahallesinde bulunan Özel Göztepe Hastanesi, 2024 yılında Aksu Holding tarafından satın alınmış ve hastanenin ismi 'Özel Aksu Göztepe Hastanesi' olmuştu.



25 doktordan oluşan kadrosuyla İstanbul'un bilinen sağlık kurumları arasında yer alan özel hastanene hakkında İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato kararı verdi.



MAHKEMEDEN HASTANE İÇİN 3 AYLIK MÜHLET



Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'un haberine göre; Aksu Holding A.Ş., Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu ve holding bünyesinde faaliyet gösteren Özel Göztepe Hastanesi (Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.) konkordato başvurusunda bulundu.





İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirilen başvuru sonucunda iki şirket ve şirketlerin patronu Ali Asker Aksu hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Mahkeme, ayrıca geçici mühlet süresince görev yapmak üzere geçici komiser olarak iflas hukukçusu Serdar Kale, Ferhat Koç ve mali müşavir Mustafa Dağüstü’yü görevlendirdi.

Ayrıca duruşmanın 27 Haziran 2025 günü saat 14.10’da görülmesine karar verildi.

33 YILLIK HASTANE KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

2009 yılında kurulan Aksu Holding; inşaat, sağlık ve yiyecek sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Şirketin tamamladığı inşaat projeleri arasında Aksu Koru Evleri, Aksu Life Evleri, Aksu Saklıvadi Evleri ve Aksu Sarıgazi gibi projeler yer alıyor.

1992 yılında Özel Göztepe Hastanesi adıyla Merdivenköy'de kurulan ve hizmet vermeye başlayan hastane, 2024 yılında Aksu Holding tarafından satın alınmış ve ismi Özel Aksu Göztepe Hastanesi olarak değiştirilmişti.