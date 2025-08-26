Sağlık sektöründe peş peşe yaşanan devralmalara bir yenisi eklenirken, İstanbul'un önde gelen hastanelerinden Özel Medistanbul Hastanesi, sağlık devi MLP Care tarafından satın alındı.

Medical Park ve Liv Hospital gibi markaların sahibi olan MLP Sağlık Hizmetleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Özel Medistanbul Hastanesi'nin devralındığını duyurdu.

ADI DEĞİŞTİ, KAPASİTESİ ARTACAK

Mevcut olarak 62 yatak kapasitesi bulunan hastanedeki yatak sayısının 150'ye çıkarılacağının belirtildiği açıklamada, ayrıca hastanenin isminin 'Özel Medicalpark Tem Hastanesi' olarak değiştirildiğine yer verildi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına,

Özel Medistanbul Hastanesi isminin Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar vermiştir.

Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medicalpark Tem Hastanesi 35.000 metrekare kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahiptir.

Hastanenin yatak kapasitesinin yeni bir ruhsat ile birleştirilerek 150 yataklı bir hastaneye çıkarılması planlanmaktadır."