Dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan ve Türkiye’de kapılarını 2017’de açan Quasar Fairmont Otel, 120 milyon dolara Türk şirketi Asır Group tarafından satın alındı. Otel için ilk adımı atan Asır Group’un ortağı ve Eski AKP Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve AKP Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner’in damadı olan Bilal Gültekin, Kartalkaya yangınında ailesiyle birlikte hayatını kaybetmişti.



ORTAKLAR ALDI



İsviçreli fon şirketi Viatrans’ın sahibi olduğu otel için devir sözleşmesi 26 Haziran’da Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. Asır Group 2011’de Ali Murat Atmaca, Halil İnce, Bilal Gültekin, Hüseyin Terzioğlu ve Faruk Subaşı ortaklığında kuruldu.

Ortaklar arasında yer alan Bilal Gültekin 21 Ocak 2025’te Kartalkaya Grand Kartal Otel’de çıkan yangında eşi, çocukları ve kardeşleri olmak üzere aynı aileden 8 kişiyle birlikte yaşamını yitirmişti. Yangın sonrası Gültekin’in ortakları bu satın almayı gerçekleştirdi. İsviçreli fon şirketi Viatrans 2012 yılında Türkiye’ye yatırım için gelmişti. İstanbul Mecidiyeköy’deki Eski Likör Fabrikası arazisi üzerine Quasar markasıyla karma otel-rezidans inşa etmişti.



CENAZE TÖRENLERİNE ERDOĞAN KATILMIŞTI



Kartalkaya’daki yangın faciasında Gültekin Ailesi 8 bireyini kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, yangında kızı, damadı ve torunlarını kaybeden eski AKP Bolu Milletvekili Mehmet Güner’e başsağlığı diledi.



Faciada iş insanı Bilal Gültekin ile eşi Sena Gültekin ve üç çocuğu da hayatını kaybedenler arasındaydı. Gültekin çiftiyle ölen kızları Sümeyye’nin Uygur asıllı olduğu, ailenin evlatlık aldığı medyaya yansımıştı.