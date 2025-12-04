İBB, İstanbul’dan Trakya kentlerine gidecek yolculara hizmet verecek Büyükçekmece Cep Otogarı’nı bugün hizmete açtı. Günlük 5 bin yolcuya hizmet vermesi beklenen otogarın açılışına İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi ve Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi de katıldı.

Konuşmasına, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını ileterek başlayan Aslan, şunları söyledi:

“İstanbul’umuz bir dünya kenti. 16 milyonluk bir metropol. Bir ucundan diğer ucuna ilçelerimizde binlerce vatandaşımıza ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul’umuzda öyle ilçelerimiz var ki bazı illerimizden fazla nüfusa sahip. Bu da ulaşım hatlarımızın kentimizin tamamına yayılmasını gerektiriyor. Ekrem Başkanımız da göreve geldiği anda itibaren hem var olanları yenilemek hem de yenilerini eklemek için kolları sıvadı. Biliyorsunuz, ilk işlerinden biri Büyük İstanbul Otogarı’nın yenilenmesi oldu. Yenileme öncesinde büyük bir keşmekeş hâlindeydi ve İstanbul’umuza hiç yakışmıyordu. Büyük İstanbul Otogarı’nda gerçekleşen değişimle hemşehrilerimiz artık daha güvenli ve daha konforlu yolculuklar yapıyor. Bugün Büyük İstanbul Otogarı sosyal ve kültürel etkinliklerle yaşayan, çağdaş bir otogar olarak hizmet veriyor. Eski hâlinden eser kalmadı. Ekrem Başkan böyledir çünkü, yol arkadaşlarımız böyledir; onlar dokundukları her yeri güzelleştirirler.

“Hizmetlerimiz aksamayacak”

Yatırımlarımıza hem Büyükçekmece’de hem de İstanbul’umuzun dört bir yanında devam edeceğiz. Hizmetlerimiz bir an olsun aksamayacak. Vatandaşlarımız mutluysa İstanbul mutludur; vatandaşlarımız huzurluysa İstanbul huzurludur anlayışıyla hareket ediyoruz. Halkçı belediyecilik anlayışımızla, Ekrem Başkanımızın vizyonuyla İstanbul’da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, kentimizi yaşanabilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Başkanvekilimiz Hakan Çebi’ye, Hasan (Akgün) Başkanımızın emanetine sahip çıktığı, Büyükçekmece’de hizmeti bir an olsun aksatmadığı için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda başkanlarımız görevine dönecek, ülkemiz nefes alacak.”

Firmalar cezadan kurtulacak

Metrobüs son durağına, TÜYAP Fuar Merkezi’ne ve bölgedeki üniversitelere yakınlığıyla ulaşılabilir konumda olan cep otogarı; 4 bin 500 metrekare açık alanı, 500 metrekare kapalı alanı, kafeterya ve yolcu hizmet alanlarıyla Trakya’ya yapılan yolculukları artık daha planlı ve erişilebilir hâle getirecek. Bölgedeki mevcut durumda AVM’lerde, akaryakıt istasyonlarında veya metrobüs duraklarının altında yapılan illegal ve güvensiz taşımacılık faaliyetleri, yeni otogar ile birlikte ortadan kaldırılarak düzenli bir sisteme kavuşacak. Ayrıca bu bölgede resmi bir terminali olmadığı için Ulaştırma Bakanlığı denetim ekiplerince sürekli cezai işleme tabi tutulan taşımacılık firmaları da artık standartlara uygun, yasal bir alanda hizmet verebilecek. Böylelikle Büyükçekmece’den Trakya bölgesine ve Trakya bölgesinden Büyükçekmece’ye seyahat eden vatandaşlar için daha güvenli, temiz, konforlu ve kontrollü bir yolculuk ortamı sağlanacak. Otogarda, Trakya bölgesine yönelik tarifeli seferler düzenlenecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illeri ile bu illerin ilçelerine ulaşım mümkün olacak. Günlük yaklaşık 5 bin yolcunun giriş-çıkış yapması ve 250 seferin düzenlenmesi öngörülüyor. Seferler ortalama 15 ile 30 dakika aralıklarla gerçekleşecek. Büyükçekmece Cep Otogarı’nın yönetimi, 7 bin kişilik kadrosuyla profesyonel tesis yönetimi hizmeti sunan Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından yürütülecek.