Gaziosmanpaşa’da bir apartman dairesinden yükselen ağır kokular ve yardım çığlıkları üzerine mahalle sakinlerinin yaptığı ihbarlar, kan donduran bir insanlık dramını ortaya çıkardı. Müge Anlı'nın programına yansıyan iddiaların ardından harekete geçen ekipler, girdikleri evde adeta bir "ölüm odası" ile karşılaştı.

'BİZİ KURTARIN' FERYADI

74 yaşındaki Ünzile Mangaz’ın iki kızıyla birlikte yaşadığı evden sık sık feryatların yükseldiği öğrenildi. Komşuların ifadelerine göre Mangaz, ölmeden kısa süre önce camlardan; "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" diyerek yardım istedi. Ancak yaklaşık bir hafta önce yaşlı kadının bakımsızlık ve açlığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği ve cenazesinin sessiz sedasız kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi.

İŞKENCE İZLERİ BULUNDU

Annenin vefatının ardından eve giren polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Eşyasız, camları karartılmış ve keskin bir kimyasal kokusunun sardığı dairede;

Yatağa bağımlı genç kadının bir divan üzerinde çıplak halde yattığı, vücudunun büyük bölümünde darp izleri, morluklar ve derin yaralar olduğu, ileri derecede besinsiz kalarak adeta bir deri bir kemik hale geldiği rapor edildi.

KARDEŞTEN ŞOK TEPKİ

İhmal ve şiddet iddialarının odağındaki büyük kız Suna Hanım, muhabirlerin sorularına sert tepki gösterdi. Kardeşinin ve annesinin durumunda bir anormallik olmadığını savunan kadın, "Kız kardeşim senden daha iyi durumda, bu sizi ilgilendirmez" diyerek kendisini savundu.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bitkin haldeki genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kurtarılan kadının tedavisinin ardından koruma altına alınacağını duyurdu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, annenin ölümü ve kardeşin maruz kaldığı şiddetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.