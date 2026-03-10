Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Aksaray Mahallesi’nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre yüzü maskeli bir kişi iş yerine girerek iş yeri sahibini tehdit etti. Şüpheli, daha sonra yanında getirdiği silahla çalışanın bulunduğu bölüme doğru ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganın kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin V.G. (24) olduğu tespit edildi. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, 9 Mart Pazartesi günü Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla yakalandı. V.G., “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “mala zarar verme”, “tehdit” ve “yağmaya teşebbüs” suçlarından adliyeye sevk edildi.