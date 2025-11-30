Olay, dün saat 23.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerindeki düğün salonunda iki aile arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada salonda ateş edilmesi paniğe neden olurken, taraflar dışarıda da birbirlerine saldırmayı sürdürdü. Kavgada bazı kişilerin yaralandığı, birkaç kişinin de baygınlık geçirdiği belirtildi.

Kavga sürerken bölgeye gelen Şişli Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler tarafları ayırarak olaya müdahale etti. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha polis tarafından el konuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.