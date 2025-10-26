Olay, saat 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işe gitmek için evinden çıkan Nilay Kotan’ın önü, aralarında geçmişte gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen Ali K. tarafından kesildi. Ali K., yanında getirdiği tabancayla Kotan’a art arda 15 el ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kotan, olay yerinde yere yığıldı. Saldırgan ise geldiği araçla hızla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Kotan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis Kaçan Şüpheliyi Yakalandı

Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Silivri yönüne kaçtığını belirledi. Hızla harekete geçen ekipler, Ali K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş kovan bulundu.

Evli ve 3 Çocuk Babası

Soruşturmada, hayatını kaybeden Nilay Kotan’ın kısa süre önce eşinden boşandığı, saldırgan Ali K.’nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlendi. Şüphelinin daha önce de “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Cinayet Kamerada

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Ali K.’nın Nilay Kotan’ın önünü kesip art arda ateş ettiği, ardından aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.