İstanbul Ortaköy'de yabancı uyruklu bir evsiz bir apartmanın çatı katını yaşam alanına çevirdi. Apartman sakinleri aylarca çatı katında yaşayan kişiyi fark etmedi.
Evsiz yabancı uyruklu kişinin seslerinden şüphelenen apartman sakinleri güvenlik kameralarını inceledi.
Çatı katında yaşayan kişinin bazen yukarı su vb. ihtiyaçlarını taşıdığı, misafir bile ağırladığı ortaya çıktı.
Star'da yer alan habere göre, apartman sakinlerinin durumu polise bildirmesinin ardından çatı katını boşaltan evsiz adam bir kez daha apartmana gelince apartman sakinleri çözümü demir kapı taktırmakta buldu.