Aksaray semtindeki evinden günlerdir haber alınamayan kadının arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi ve arkadaşı, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiğinde Züleyha E.’yi hareketsiz halde buldu.

'KAVGA, GÜRÜLTÜ HİÇ DUYMADIM'

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemelere göre boğazı kesilen kadının cenazesi, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahallede yaşayan Arzu Dinç, kadının komşuları olduğunu ancak kendisini pek tanımadıklarını belirterek, “Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.