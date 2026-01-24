Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki çöp konteynerlerini kontrol eden bir kağıt toplayıcısı, çarşafa sarılı şüpheli bir paket fark etti. Paketi açtığında bir cesetle karşılaşan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇARŞAFA SARILI HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, konteyner ve çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, çarşafa sarılı cansız bedenin bir kadına ait olduğu ve başının gövdesinden ayrılmış olduğu saptandı.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin kime ait olduğunu belirlemek ve kayıp parçayı bulmak için konteyner çevresinde titiz bir çalışma yürütüyor. Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan cinayet büro dedektifleri, cesedi konteynere bırakan kişi ya da kişilerin eşkalini belirlemeye çalışıyor.

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.