İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Durugöl’ün Arnavutköy Balaban kıyısında suyun rengi yeşile döndü. Kıyıda köpük oluşurken, göldeki değişim vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu.

Durugöl’deki yeşil renk ve kıyıda oluşan köpük, dron ile havadan görüntülendi. Çevre sakinlerinden Ahmet Çınar, suyun renginin gölün altındaki ot ve yosunlardan kaynaklandığını belirterek, "Her sene bu aylarda göl yeşile bürünüyor. Yeşillik yaklaşık 10 gün sürüyor, sonra kayboluyor. İnsanlarımızın çevreyi kirletmesi de durumu etkiliyor" dedi.

Suyun neden yeşile döndüğü konusunda yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.