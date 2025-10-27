Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi’nde saat 14.45 sıralarında iddiaya göre, içinde 4 kadının bulunduğu otomobil kimliği belirsiz bir sürücü tarafından takip edilmeye başlandı. Uzun süren takibin ardından şüpheli, caddede aracın önünü keserek otomobili durdurdu.
Aracından inen saldırgan, otomobildeki kadınlardan birini yakasından tutarak dışarı çıkardı ve darbedip yere savurdu. Diğer kadınların araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.
Kısa süreli kavga çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken, saldırgan aracına binip bölgeden ayrıldı. Kadının darbedildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.