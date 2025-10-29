İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Galata Kulesi'nde genç bir çiftin çektiği video sosyal medyada büyük tepki çekti.

Genç kadına tasma takıp, dizlerinin üzerinde gezdiren şahıs, "Kadınlar, balmumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur" dedi.

"İtaat Kız Bağlama Yöntemi" notuyla paylaşılan videodaki şahıs, tasma taktığı kadına kedi gibi "Miyav" sesi çıkarmasını istedi.

Çifti gören hem turistler hem de vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

'REZİLLİK RESMEN!'

Sosyal medyada etkileşim uğruna paylaşılan videoya çok sayıda tepki geldi. Kullanıcılar, "Polis zabıta falan yok mu kardeşim? Böyle rezil şeylerin ulu orta yapılmasına müsaade edilmesin. Orada binlerce turist var, ülkelerine döndüklerini bu olayı anlatacaklar, rezillik resmen. Esnafa da bir şey demiyorum hiç kimse bir şey demiyor", "Evinizde ne isterseniz yapın fakat çocuklar sizin bu yaptığınızı ne sosyal medyada ne de sokakta görmemeli!", "Oradan öyle geçip giderseniz böyle böyle normalleştirmeye çalışırlar. Birisi de çıkıp da kalk ayağa dememiş", "Mesela şu videodan sonra nasıl işe okula gidebiliyorsunuz? Çok merak ediyorum" gibi yorumlar yaptı.