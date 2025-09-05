Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda dün saat 15.40 sıralarında yangın çıktı. Otların arasında başlayan yangın kısa sürede ağaçlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapan ekipler, bölgede yeni bir yangın çıkmaması için uzun süre alanda inceleme yaptı.
Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek yangının M.T. (40) tarafından ateş yakılması sonucu başladığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından “kasten yangına sebebiyet verme” suçundan adliyeye sevk edilecek.
Şüphelinin ateş yaktığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.