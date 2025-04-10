İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen görüşme, büyükelçilik faaliyetleriyle ilgili konuları kapsadı. Saat 09.45’te başlayan toplantı, 15.35’te tamamlandı.

Toplantı sonrası ABD heyeti, Rusya Başkonsolosluğu rezidansından ayrıldı, ancak görüşmeyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Rus heyetini Rusya’nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetini ise Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter yönetti.

Görüşme, Türk ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgisiyle takip edildi.

'BÜYÜKELÇİLİK OPERASYONU'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul’daki bu ikinci toplantının yalnızca “büyükelçilik operasyonları” üzerine yoğunlaşacağını, Ukrayna’nın güvenliği ya da siyasi ve güvenlik konularının gündeme gelmeyeceğini ifade etmişti.

Bruce, daha önce yaptığı açıklamada, “ABD ve Rus heyetleri, 10 Nisan’da İstanbul’da ikinci kez buluşarak, ikili misyonlarımızın işleyişini daha sağlam bir zemine oturtmak için çaba gösterecek” demişti.

İki ülke heyetleri ilk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelmiş ve ikili ilişkilerin yeniden kurulması ile Ukrayna’daki savaşı sonlandırma gibi konuları görüşmüştü.

Büyükelçilik faaliyetlerine odaklanan ilk İstanbul buluşması ise 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yapılmış ve Arnavutköy’deki bu toplantı yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.