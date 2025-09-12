Başkan Ali Koç’un “Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma’nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. F.Bahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız” sözleri üzerine gözler yeniden transfere çevrildi.

Teknik Direktör Tedesco ise Belçika Milli Takımı’ndan öğrencisi olan ve Rangers’ta kadro dışı kalan Nicolas Raskin’in transferini istiyor. Raskin transferi gerçekleşmezse kadroya 14. yabancı olarak Becao eklenecek.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Transferi son günü bir ismi daha kadrosuna katmak istene Beşiktaş da Nicolas Raskin'i listesine aldı. Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın yıldız oyuncunun alınması için yönetime direkt olarak talepte bulundu. Takımın orta saha rotasyonuna büyük katkı sağlayacağını düşünen Sergen Yalçın, transferin bitirilmesi için resmen devreye girdi.